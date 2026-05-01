アニメ映画『超かぐや姫！』より、かぐや役・夏吉ゆうこと月見ヤチヨ役・早見沙織がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。BUMP OF CHICKEN「ray」を新規アレンジした「ray 超かぐや姫！Version」を、夏吉が主人公かぐやのセリフを入れた特別版として一発撮り披露する。【動画】『超かぐや姫！』【Official MV】Reply「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャン