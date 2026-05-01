金沢市内の中学校のPTA会計担当者が多額の現金を横領していた問題。学校では1日、総会が開かれ、保護者に今後の対応などが説明されました。全国でも不正会計が後を絶たないPTA。その実情とは…1日、金沢市の大徳中学校で開かれたPTAの総会。大きな議題となったのが、会計担当者による多額の着服問題です。河合 紗花 記者：「横領した会計担当者は口座の通帳や印鑑を実質的に1人で管理し、自由に出金できる立場にあったということで