ボクシングの世界スーパーバンタム級（上限体重５５・３キロ）４団体統一タイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が１日、後楽園ホールで行われた。４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）は５５・３キロ、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）は５５・１キロでともに１回目でパス。井上陣営が過去最強の相手と認める中谷は、海外ブックメーカーのオッズでは過去最強の評価を得られていないが、勝利