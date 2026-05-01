10代から絶大な支持を得ている内田金吾が、4月1日より「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。「エイベックス・クラン」は、内田のモデルやタレント、俳優としての活動をサポートする。【写真】『今日好き』“もんひな”MON7A＆長浜広奈が久しぶりの再会！「涙止まらん」「尊い」ファン大喜び内田は佐賀県出身、2008年8月20日生まれの17歳。名門東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。昨年出演した恋愛リ