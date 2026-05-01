FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは同社直販サイトのFRONTIERダイレクトにて、ゴールデンウィーク期間中の特別企画として「GW限定！金の福箱」セールを開催すると発表した。5月2日から3日間連続で開催し、各日5モデル、計15モデルの特価PCや周辺機器を販売する。すべて数量限定。人気構成のゲーミングPCならびに周辺機器を、5月2日より3日間にわたり、毎日正午に順次販売する特価セール。本日5月1日にラインナ