フリーアナウンサーの堀江聖夏が1日にInstagramを更新。友人の結婚式で司会を務めたことを報告し、オフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。【写真】短パンがかわいい！堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット堀江が「この前、大好きなお姉ちゃんの里奈ちゃん @ri7tin1025 結婚式がありナチュラル多幸感メイクを @ralmehouse で @kanako.hairmake__ ちゃんに素敵にしてもらいました」と投稿したのは、司会も務