◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」で６試合ぶりにスタメン復帰。守備で体を張って先制を阻止した。初回１死満塁、大山のボテボテの高いバウンドのゴロを先発・田中将が捕球し本塁へ送球。三塁走者の俊足・福島が勢いよく足からスライディングしてくる中で交錯しながら白球を離さず捕球し、球審白井はフォースアウトを宣告した。阪神・藤川監督がリクエストも判定通りアウ