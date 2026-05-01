プロボクシングで史上初の３階級４団体統一王者で昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード氏（３８）が１日、ダブル世界戦の前日計量に姿を見せた。その後は東京・港区で行われた総合格闘家の平本蓮（２７）らとの対談に臨んだ。対談内で井上尚弥と中谷潤人の勝敗ついてを問われると、「５０―５０のファイトで、より準備ができている方が勝つだろう」と話し、２日も同試合に来場することを明言した。クロフォ