競泳の今夏の日本代表の練習が１日、都内で行われ報道陣に公開された。倉沢利彰競泳委員長が取材に応じ、４月２７日に代表辞退が発表された２４年パリ五輪代表の松山陸（ガスワン）について、「行動規範に違反があった」と説明した。詳細については明かさなかったが、３月に行われた１次合宿の際に違反があった。犯罪行為ではないとし、「チームジャパンの一員としてふさわしくない行動だった。誰が見ても代表選手としては不適切