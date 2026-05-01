◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が３勝目を懸けて先発。初回を無失点で立ち上がった。大城とのバッテリーで、強風が吹き荒れるマウンドへ。１死から３連打で満塁のピンチを招いたが、５番・大山を１４７キロで投ゴロに。ボテボテの打球となったが自ら本塁へ送球して間一髪アウトにした。阪神がリクエストしたが、覆らず判定通りアウトだった。その後２死満塁から小幡に３球を勝負