６月に開幕するサッカー北中米Ｗ杯に向けて、「選手達とピッチの中へ飛び込む」をテーマにした次世代型没入応援イベントが渋谷の「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫ」にて開催される。期間は２０２６年５月２９日（金）から７月２０日（月・祝）までの２か月間。イベントでは、サムライブルーの世界観をモチーフにした、オリジナルフード・ドリンクなどが楽しめるほか、ＶＲ（仮想現実）や３Ｄ・ＬＥＤテクノロジーを駆使した没入