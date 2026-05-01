大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。大関復帰の霧島（音羽山）は横綱・豊昇龍、大関陣の琴桜、安青錦と計１４番取って１０勝と動きの良さが光った。豊昇龍には６勝３敗で「お互いに力を出し合って、いい相撲だったと思う。いい稽古をした」と納得の表情を浮かべた。八角理事長（元横綱・北勝海）も「元気じゃない。やっぱ