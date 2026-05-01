◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）今季初めて１軍に昇格した西武のタイラー・ネビン内野手が「４番・一塁」で先発し、あいさつ代わりの先制打を放った。初回、左翼スタンドのファンから「おかえりおかえり、ネビン！」とコールが降り注ぐ中、２死三塁で打席へ。相手先発・広池の３球目、１４９キロ直球をはじき返した打球は、左翼線への先制適時二塁打となった。来日１年目の昨季は正一塁手として１３７試