大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。横綱・豊昇龍は３大関との申し合い稽古で最多の１７番と積極的に土俵に上がった。９勝８敗と聞き「そんな負けているのか」と苦笑したが、立ち合いで突き放したり、低い姿勢で攻めるなど試行錯誤し「いろいろやってみた。感触は悪くない。いい稽古ができた」と納得の様子。２日以降は出