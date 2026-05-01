高松市1日午後3時ごろ 1日は岡山県と香川県を結ぶJR瀬戸大橋線の海上部で強風となり、快速マリンライナーなどがお昼ごろから計画運休を行いました。 高松市では午後3時21分に最大瞬間風速20.9m、高松市香南の観測所では午後3時31分に最大瞬間風速25.7mを記録しました。 JR四国によりますと、強風の影響で快速マリンライナーは高松駅と児島駅の間で正午ごろから部分運休しています。 また特急