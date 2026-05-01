激しい雨 総社市 午後1時半ごろ 1日午後、岡山県で激しい雨や風が吹きました。午後1時半ごろには、取材班が総社市を移動中、ひょうが混ざった激しい雨が降ってきました。 1日は上空の強い寒気の影響で大気の状態が不安定になり、午後になると雷を伴った強い雨が降ったところもありました。