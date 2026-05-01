アリーナ整備検討会議岡山市役所 1日、岡山市が進める新しいアリーナの整備について検討する会議が開かれ、事業者選定に向けた委員会の設置などについて意見が交わされました。 アリーナ整備検討会議には、岡山市の大森雅夫市長や経済界の代表らが参加しました。 市は2032年度の完成を目指し、新アリーナの整備を進めていて9月までには、事業者を選ぶための選定委員会を設置する方針です。