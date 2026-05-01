セルティックMF旗手玲央は出番が減少スコットランド1部セルティックの元日本代表MF旗手玲央は出場機会を失っているが、地元紙「スコティッシュ・サン」は、交代を巡る顛末での旗手の態度が指揮官を失望させたと報じている。セルティックTVの解説者兼コメンテーターを務めるピーター・グラント氏は、旗手の態度に「快く思わなかっただろう」というものがあったと指摘している。それは国内カップ戦の準決勝セント・ミレン戦の