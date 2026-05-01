新たにACL Eliteのインダイレクト2枠が追加Jリーグは5月1日、2026年8月に開幕する「2026-27シーズン AFCクラブ競技会」の出場枠について、Jリーグとしての方針を決定したと発表した。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場クラブ数が24から32に拡大することに伴い、日本への割り当てはACLEダイレクト3枠、ACL Two（ACL2）ダイレクト1枠に加え、新たにACLEインダイレクト2枠が追加された。これにより、日本からは最大6