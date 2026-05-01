4月29日、東京・福生市で、男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉・習志野市で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。福生署前から最新情報を伝えてもらいます。◇逮捕の一報を受け福生署前には多くの報道陣が駆けつけています。高林容疑者は、1日午後4時すぎに逮捕されましたがその際、暴れる様子はなかったということです。この事件は、4月29日、東京・福生市で自宅