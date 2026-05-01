女子テニスの大坂なおみ選手が1日、同日に現役引退を表明した錦織圭選手に特別な思いをつづりました。この日、自身のインスタグラムを更新した大坂選手は、現役引退を発表した錦織選手のこれまでの活躍を称えるフォトを公開。その中には、2018年全米オープンで撮影された2ショットもアップし「ケイは、自分が私にとってどれほど大きな励みになっているか気づいていないと思うけど、若い頃はいつも彼の試合を見て、彼のようにプレー