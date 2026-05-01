北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件。捜査本部がある旭川東警察署の前から中継です。鈴木容疑者の取り調べは、今も私の後ろの警察署内で続いているとみられ、鈴木容疑者は逮捕の前、任意で聴取を受けていた時と変わらず、調べに対して素直に応じているということです。また、犯行から1週間後の鈴木容疑者の「朝のミーティング」の様子を取材したディレクターに話を聞きました