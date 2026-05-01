岐阜県高山市で、スクールバスがガードレールに衝突し、小学生3人が軽傷です。 【写真を見る】スクールバスがガードレールに衝突 小学生3人ケガ 運転していた69歳男性にケガなし 岐阜･高山市 警察によりますときょう午後3時10分頃、高山市朝日町上ヶ見の国道で駐在所の警察官が、パトロール中にスクールバスがガードレールに衝突しているのを見つけました。 小学