料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。北海道の市場で海産物を満喫し、夜にはジンギスカンを楽しんだことを報告した。【映像】山田花子「給食と同じ味がする！」息子が絶賛した夕食に反響この日、桜井は「北海道の市場が眼福すぎる」というタイトルでブログを更新し、市場を訪れたことを報告。巨大なカニの写真を公開し「まるでラスボス。笑 サイズも値段もメガ級」と驚いた様子でコメントした。また、市場で