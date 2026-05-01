１日の大井５Ｒで２０２６年度南関東競馬最初の新馬戦が行われた。５頭立てのレースは４番人気のキョウエイアカギ（牡２歳、大井・阪本一）が３番手追走からゴール前で抜け出し、２６年度新馬勝ち１号馬となった。騎乗した藤田凌は「まだ緩くコーナーではもたつくところはあったが、反応良くいいスピードがあります。従順で無駄なことをしません。（２６年南関初の２歳戦）１号馬となれてうれしいですね」と相棒との勝利を喜ん