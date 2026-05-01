落語家の桂三度（56）ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。落語家に転身した経緯を語った。中川家の剛（55）は三度が落語家になって15年経ったことを知ると、「僕ら昔から知ってるもんからしたら三度さんになるとは思わなかった。自分で思ってたんですか？解散したら落語家もええなとか。ピンになったらとか」質問した。三度は「ないないない。解散は相方の山下くんが解散してくれって言ったか