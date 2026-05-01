見るからに創作物っぽいフォルムで有名なロボツバメインダストリは2026年4月27日、公式Xで自社開発の搭乗型ロボット「アーカックス」が変形する様子を公開しました。【動画】おー可変ロボだ！ これが、アーカックスの変形シーンですアーカックスは、2023年9月から国内で先行受注販売を開始し、同年12月からは世界販売もスタートした搭乗操作型ロボットです。「サイエンスフィクションの世界を、サイエンスリアリティへ」という