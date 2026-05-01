のんびりと眠っているパグさんを上から撮影した結果…もうそれにしか見えない！？とある『食べ物』にそっくりな光景が話題になっているのです。 異論なし！思わずそう言ってしまう衝撃的な光景は記事執筆時点で44万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：眠っている犬を『上から撮影してみた』結果…まさかの『食べ物にしか見えない光景』】 カーペットの上で眠る犬→