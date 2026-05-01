2匹のワンコが何か言いたげに見つめてくるので、お散歩に行きたいのかと思って誘ってみたら…？息ぴったりの反応に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で43万5000回再生を突破。「最高」「たまらない」「可愛すぎて声出た」といった声が寄せられています。 【動画：『AIかと思った』2匹の犬に"おしゃんぽいく？"と質問してみた結果→とんでもなく尊い『シンクロした光景』】 ワンコ2匹をお散歩に誘ったら… TikTokアカ