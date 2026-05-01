バンプレストブランドから人気ゲーム『Among Us』のクルーメイトたちのモニタートップフィギュアが登場する。5月12日よりクレーンゲームの景品として展開される。 【画像あり】緊急会議ボタンで座るクルーたち 緊急会議ボタンをモチーフにした台座に、4色のクルーメイトを乗せて飾ることができる。 緊急会議ボタンは透明カバーを外すことで、ボタンを押して遊べる