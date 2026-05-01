SWEET STEADYが、新曲「ガーベラの花のように」を5月1日に配信リリースした。 （関連：SWEET STEADY、ファンの大歓声とともに咲かせた満開の花全曲披露、笑顔と涙で彩った結成2周年公演） 本楽曲は、周囲からの期待と“自分らしくありたい”という葛藤のなかで、自分を信じて前進しようとする意思を描いた楽曲となっている。これまでの可愛らしい曲調とは一線を画し、どこかダークで洗練されたサウンド