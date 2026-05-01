アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスのコメントが波紋を呼んでいるようだ。4月30日、イギリス紙『タイムズ』やスペイン紙『アス』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準決勝のファーストレグが現地時間29日に行われ、アーセナルは敵地でアトレティコ・マドリードと対戦した。44分にヴィクトル・ギェケレシュのPKで先制するも、後半開始早々に不運なハンドからPKを献上し同点に