ラージョ・バジェカーノに所属する、アレモンことFWアレシャンドレ・ズラウスキが、4月30日のストラスブール戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。“元Jリーガー”が2試合連続で大仕事をやってのけた。ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが30日に行われ、ラージョ・バジェカーノはストラスブールと対戦。イシ・パラソンのコーナーキックに、ニアサイドでバック