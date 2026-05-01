栃木県在住・25歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、福島県の「土湯温泉 はるみや旅館」です。※以下の情報は2026年5月1日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「土湯温泉 はるみや旅館」で渓流の絶景と源泉かけ流しに癒やされる栃木県在住・25歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、福島県の「土湯温泉 はるみや旅館」でした。・宿泊した部屋