大谷もこの試合では無安打に終わった(C)Getty Images開幕以降、ナ・リーグ西地区首位を快走しているドジャースは、現地時間4月29日のマーリンズ戦に2-3で敗れた。これにより、本拠地でのマーリンズとのカードを1勝2敗で終え、今季の4カード目の負け越し。このドジャースがマーリンズを相手に苦杯を舐めた3連戦の結果は、米国内で大きな関心を集めている。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェック現