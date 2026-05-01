5月10日に初日を迎える大相撲夏場所に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、行われました。首の大けがを乗り越え、奇跡の十両復帰を果たした炎鵬も姿を見せ、周囲から温かい歓迎を受けていました。夏場所を前に東京・両国国技館の本土俵で一般公開された稽古総見。注目を集めたのは、2023年の夏場所以来、関取の証・白まわしを締めた金沢市出身の炎鵬でした。親方衆と挨拶を交わし、「おめでとう」「よく戻ってきた」など声を