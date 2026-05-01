純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。メンバーのじんさんが選ぶ「影響を受けたアーティスト」のプレイリストを公開し、話題となっています。【画像】モナキ・じんの「影響を受けたアーティスト」「良い曲しかない」「激アツすぎ」同アカウントは2枚の画像を投稿し、じんさんが「影響を受けたアーティスト」のプレイリストを公開。amazarashiの『