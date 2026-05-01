◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)初回に1アウトから連打を浴び、満塁のピンチを招いた先発・田中将大投手。それでも無失点でしのぎました。ここまで負けなしの田中投手はマウンドにあがると、先頭・岡城快生選手から空振り三振を奪います。しかし続く福島圭音選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手に連打を浴び満塁のピンチを招きました。続く大山悠輔選手はピッチャーゴロとし、高くバウンドした打球の処理に手間取