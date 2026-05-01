松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、5月6日15時から、「国産雪国育ちロースかつ」を販売する。松のやを支持している人々へ、日ごろの感謝を込めて国産豚シリーズを届ける。北の大地ですくすく育った国産豚を使用したロースは、大満足間違いなしのボリューム感だとか。国産だからこその肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ逸品となっている。素材本来の旨味を最大限に引き出す紅塩を添えて提供する。シ