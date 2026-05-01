三浦知良J3福島が、元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれる59歳の三浦知良との契約を8月開幕の2026〜27年シーズンまで延長する意向を持っていることが1日、関係者への取材で分かった。現在は保有元のJ2横浜FCから6月30日までの期限付きで加入している。三浦は来年2月に還暦となる60歳の誕生日を迎える。三浦は今年、5年ぶりにJリーグでプレー。2月から行われている特別大会のJ2・J3百年構想リーグでここまで3試合に出場し、