大分県豊後大野市の山中に18歳女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された大分市の58歳男が殺害を認め、県警が供述に基づき海からナイフを発見したことが1日、分かった。殺人容疑で2日にも再逮捕する方針。捜査関係者が明らかにした。