「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）３人組ボーカルグループ「ＬＥＶＥＬＶＥＴＳ」の佐藤隆紀（４０）がファーストピッチセレモニーと国歌独唱を務めた。初体験のファーストピッチセレモニーだったが、「３０〜４０球練習して、変なところが筋肉痛になった」という成果を発揮し、ノーバウンドで捕手役のミットにおさまった。「暴投したらどうしようと思っていたんですけど、いいところに投げられてホッとしました」と心底