ゴディバジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「チョコレートミントショコリキサー」を5月15日から、「エクストラチョコレートミントショコリキサー」を7月24日から、全国のショコリキサー取扱店で、また、パフェ仕立てのソフトクリーム「チョコレートミントソフトクリーム」を5月15日から全国のソフトクリーム取扱店で、それぞれ季節限定販売する。「チョコレートミントショコリキサー」「チョコレ