Umiosは、家庭用加工食品について7月1日納品分から値上げする。同社では、原材料価格の上昇、動燃料費・包装資材費・物流費・人件費などの増加が続く厳しい環境下において、生産コストを抑えるべく取り組んできた。しかしながら、企業努力だけではコスト上昇分を吸収することが極めて困難な状況となった。ついては商品の品質を維持し、安定的に商品を届けるため、出荷価格の改定を実施する。対象商品は、缶詰商品、瓶詰商品、ギフ