GWは、久々の帰省や親からの連絡で、心の古傷がうずきやすい季節である。本記事ではダ・ヴィンチWebで紹介した作品の中から、「毒親」という言葉では片づけられない支配・期待・呪いが、子の人生をじわじわ侵食していく小説を5作選んだ。読後に残るのは怒りよりも、逃げ道の少なさへの戦慄である。この記事の画像を見る▶毒母ですが、なにか▶悪い姉▶あさひは失敗しない▶マザー・マーダー▶朔が満ち