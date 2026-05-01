「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横審の稽古総見が１日、東京・両国国技館で行われ、東幕下３枚目の和歌ノ富士（２５）＝春日野＝が十両を相手に８勝３敗と圧倒した。幕下最下位格付け出しデビューから３場所目。新十両が目前に迫る中、申し合い稽古で十両力士を相手に２連勝と６連勝を飾った。「いつも通りに取りました。勝ちましたが、なんとなく勝ちました」と、喜びや手応えの感情を示さず、落ち着いた様子で