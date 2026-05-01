「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横審の稽古総見が１日、東京・両国国技館で行われ、３年ぶりに関取に復帰した炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝は十両の申し合い稽古で２番取った。錦木を突き倒し、西ノ龍に押し出された。「番数は取れなかったけど、場所のイメージができた」と収穫を口にした。一般公開され、約５５００人の観衆から「炎鵬」のしこ名がアナウンスされると大きな拍手が起こった。「場所はこれ以上のお客