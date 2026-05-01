YouTube「小文枝のおしゃべり喫茶」が1日までに更新され、落語家桂小文枝（75）と漫才師中田ボタン（78）の対談が公開された。「シニア世代は趣味を持つことが大事」というテーマで話を進めるうち、ともにゴルフに夢中だった頃の思い出に。「一番回ってた頃は、1年に108回ゴルフに行ってた。平均したら3日に1回や」と振り返った小文枝。当時、レギュラー出演していた朝のテレビ番組には、こっそりゴルフシューズなどの用意をして局