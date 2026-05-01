五月病にならないためにはどうすればいいか。内科医の梶尚志さんは「メンタル不調は『気の持ちよう』や『性格の問題』ではなく、生活の変化や栄養状態の悪化が重なった結果だ。予防策として、長期休み中の食事を整えことをお勧めする」という――。■脳がエネルギー不足に陥っている連休明け、「やる気が出ない」「朝起きられない」「気分が落ち込む」と感じたことはありませんか。新年度の緊張がひと段落したタイミングで、こうし