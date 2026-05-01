母の日は、日頃の感謝を伝える特別な日。プレゼントや食事で気持ちを伝える方も多いですが、今年は少し視点を変えて、「家計の見直し」という形で親孝行をしてみてはいかがでしょうか。 中でも見直しやすく、節約効果が大きいのが毎月のスマホ代です。親世代の中には、「昔から同じプランを使い続けている」「料金の仕組みがよく分からないまま契約している」という方も少なくありません。今回は、親のスマホ代を見直したい